"Це буде повною відмовою від Мінських угод та суверенітету України": США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР"
Голова місії Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес засудили наміри Російської Федерації визнати так звані ЛНР та ДНР
Про це йдеться у заяві Карпентера.
"Я розумію, що Рада Безпеки Росії обговорює можливе визнання Кремлем непідконтрольних уряду територій на Сході України. Це було б не лише повною відмовою від Мінських угод, а й справді від суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Карпентер.
Він додав, що зараз усі знаходяться біля прірви повномасштабної війни Росії проти України, і зараз відбувається найбільша військова мобілізація в Європі з часів холодної війни. Карпентер стверджує, що РФ шукає фальсифікований привід для повномасштабного вторгнення в Україну. Він додав, що якщо Росія визнає "Л/ДНР", то це призведе до порушення міжнародного порядку.
"Це прикро і, як сказав посол ЄС, засуджується. І має бути засуджено всіма нами", - зазначив Карпентер.
Водночас Воллес заявив, що Велика Британія прагне захищати регіональну безпеку.
"Ми не повинні дозволити, щоб дестабілізуюча поведінка Росії вплинула на територіальну цілісність будь-якої іншої суверенної держави. Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України", - заявив міністр.
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.
- Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.
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