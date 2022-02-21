"Це буде повною відмовою від Мінських угод та суверенітету України": США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР"

Про це йдеться у заяві Карпентера.



"Я розумію, що Рада Безпеки Росії обговорює можливе визнання Кремлем непідконтрольних уряду територій на Сході України. Це було б не лише повною відмовою від Мінських угод, а й справді від суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Карпентер.



Він додав, що зараз усі знаходяться біля прірви повномасштабної війни Росії проти України, і зараз відбувається найбільша військова мобілізація в Європі з часів холодної війни. Карпентер стверджує, що РФ шукає фальсифікований привід для повномасштабного вторгнення в Україну. Він додав, що якщо Росія визнає "Л/ДНР", то це призведе до порушення міжнародного порядку.



"Це прикро і, як сказав посол ЄС, засуджується. І має бути засуджено всіма нами", - зазначив Карпентер.



Водночас Воллес заявив, що Велика Британія прагне захищати регіональну безпеку.



"Ми не повинні дозволити, щоб дестабілізуюча поведінка Росії вплинула на територіальну цілісність будь-якої іншої суверенної держави. Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України", - заявив міністр.





Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.