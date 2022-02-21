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Головна війна з Росією "Це буде повною відмовою від Мінських угод та суверенітету України": США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР"

"Це буде повною відмовою від Мінських угод та суверенітету України": США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР"

21 лютого, 2022 понедiлок
19:35
війна з Росією ДНР

Голова місії Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес засудили наміри Російської Федерації визнати так звані ЛНР та ДНР

Про це йдеться у заяві Карпентера.

"Я розумію, що Рада Безпеки Росії обговорює можливе визнання Кремлем непідконтрольних уряду територій на Сході України. Це було б не лише повною відмовою від Мінських угод, а й справді від суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Карпентер.

Він додав, що зараз усі знаходяться біля прірви повномасштабної війни Росії проти України, і зараз відбувається найбільша військова мобілізація в Європі з часів холодної війни. Карпентер стверджує, що РФ шукає фальсифікований привід для повномасштабного вторгнення в Україну. Він додав, що якщо Росія визнає "Л/ДНР", то це призведе до порушення міжнародного порядку.

"Це прикро і, як сказав посол ЄС, засуджується. І має бути засуджено всіма нами", - зазначив Карпентер.

Водночас Воллес заявив, що Велика Британія прагне захищати регіональну безпеку.

"Ми не повинні дозволити, щоб дестабілізуюча поведінка Росії вплинула на територіальну цілісність будь-якої іншої суверенної держави. Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України", - заявив міністр.

 

  • Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні
  • Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.

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