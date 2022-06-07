Це буде рішення не тільки про нас, але і про весь Європейський проєкт, - Зеленський щодо надання Україні статусу кандидата у ЄС
Президент готується до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
"Обговорили також з Анджеєм (Дудою, президентом Польщі, - ред.) питання про статус кандидата для України, це ключове політичне питання саме зараз. Очікуємо вже найближчими тижнями рішення Європейського Союзу щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, але і про весь Європейський проект. Про те, чи є у нього майбутнє, як дійсно сильного об'єднання. Готуюсь до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес – збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить", - зазначив Володимир Зеленський.
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