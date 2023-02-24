Про це мовиться в телеграмі Володимира Зеленського.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", - зазначив президент України.

Володимир Зеленський ствердив, що 2022-й був роком "болю, жалю, віри, єдності та незламності", та цей рік принесе Україні перемогу.

"Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!"