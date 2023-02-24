Це був рік болю, жалю, віри та єдності. Це рік нашої незламності, - Зеленський про річницю повномасштабного вторгнення РФ
Президент Володимир Зеленський опублікував відео з нагоди річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: "Це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!"
Про це мовиться в телеграмі Володимира Зеленського.
"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", - зазначив президент України.
Володимир Зеленський ствердив, що 2022-й був роком "болю, жалю, віри, єдності та незламності", та цей рік принесе Україні перемогу.
"Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!"
- Нагадаємо, 23 лютого, Генасамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру.
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