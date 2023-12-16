Це дозволить перезапустити судову систему, - адвокат Ткаченко про конкурс на посади суддів апеляційних судів

Про це він заявив в ефірі телеканалу Еспресо.

Радислав Ткаченко наголосив, що забезпечення прав громадян на справедливий суд - одне із зобов'язань, які взяла на себе держава на шляху до ЄС.

“Ми сподіваємось, що цей конкурс буде дійсно відкритим і прозорим, і приведе до складу судів дійсно гідних людей… Це дозволить частково перезапустити судову систему, зробити правосуддя більш доступним, щоб громадяни могли довіряти суду і отримувати реальний захист своїх прав”.

Адвокат нагадав, що реалізація права на справедливий суд сьогодні не забезпечена в повній мірі. За його словами, суди сьогодні не є безсторонніми, особливо в кримінальних справах, вони не готові реагувати на численні порушення з боку правоохоронців та реально захищати права громадян.

На підтвердження цих слів він навів приклади із власної адвокатської практики.

“У справі Костянтина Жеваго ми стикаємось із порушеннями з боку правоохоронців ледь не щотижня: нас не допускали до справи, зараз нам не дають для ознайомлення матеріали досудового розслідування, ми не можемо захистити права нашого клієнта в судах, тому що суди не готові реагувати на ці порушення. Вони або закривають на них очі, або якимось чином їм потурають, або взагалі не знають, що робити з цими правоохоронцями. Як результат, суди не можуть забезпечити пану Жеваго право на захист”, - прокоментував Радислав Ткаченко.

Адвокат повідомив, що до таких висновків дійшов Верховний Суд Франції у справі Костянтина Жеваго, зазначивши, що Україна не може забезпечити йому справедливий суд, який гарантуватиме йому право на захист.

"Реакція правоохоронців на рішення Касаційного суду Франції красномовна – посилювати свавілля, а не відмовлятися від нього. Вирішувати системні проблеми ніхто не бажає", - зазначив авокат.

За словами Ткаченка, зараз відкриваються нові провадження для продовження тиску, даються надумані підозри.

"Суди, потураючи слідчим та прокурорам, визначають неадекватні застави, які дорівнюють доходам підозрюваних за 400 років їх роботи.Такі запобіжні заходи – неспівмірні та прямо порушують Закон, це є відвертим порушенням Конвенції Європейського суду з прав людини. І це є яскравим прикладом неспроможності судів забезпечувати право на захист", - резюмував Радислав Ткаченко.