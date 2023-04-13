Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Усі, хто коментує зараз, якщо вони не є військовими експертами, це їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються. Не знаю, для чого вони це зробили. Перше - це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися", - наголосив Данілов.

За його словами, всі ці чотири сценарії "є вкрай складними і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися". Він вважає "доволі неприємною річчю", коли пишуть про тих чи інших керівників України.

"Я не знаю взагалі, для чого це з’явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу", – додав посадовець.