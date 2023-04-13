"Це дуже небезпечна річ": Данілов відреагував на чотири сценарії NYT щодо війни в Україні
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував публікацію видання The New York Times про чотири сценарії, які можуть вплинути на хід війни РФ проти України, назвавши її небезпечною
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Усі, хто коментує зараз, якщо вони не є військовими експертами, це їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються. Не знаю, для чого вони це зробили. Перше - це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися", - наголосив Данілов.
За його словами, всі ці чотири сценарії "є вкрай складними і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися". Він вважає "доволі неприємною річчю", коли пишуть про тих чи інших керівників України.
"Я не знаю взагалі, для чого це з’явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу", – додав посадовець.
- Раніше The New York Times поширив інформацію, що розвідувальне управління міністерства оборони США розглядало чотири сценарії розвитку війни в Україні. У списку: смерті російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва збройних сил РФ та український удар по Кремлю.
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