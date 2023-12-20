Це є держтаємницею, РФ може відреагувати на заяву Зеленського про мобілізацію 500 тисяч людей, - полковник СБУ Костенко
Питання про мобілізацію конкретизувати не можна. Противник чує наші проблеми і може на це відреагувати
Таку думку висловив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері телеканалу "Еспресо".
"Стосовно мобілізації, президент говорить про 450-500 тисяч українців, але такі цифри є державною таємницею. Маємо розуміти, що противник чує скільки ми хочемо призвати людей, які в нас проблемні питання і може реагувати на це. Але те, що нам потрібно мобілізувати людей, це однозначно. Зараз у нас є над чим працювати", - зазначив він.
За його словами, ситуація з мобілізацією в Україні дуже погана сьогодні.
"У такій кількості людей, яку називає президент, ми зможемо стабілізувати ситуацію. Думаю, це не питання контрнаступу чи активних бойових дій. Ймовірно, йдеться про демобілізацію, ротаційну можливість. Тому потрібна така кількість військ", - додав Костенко.
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19 грудня Президент Володимир Зеленський, на пресконференції за підсумками 2023 року, поділився інформацією, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
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