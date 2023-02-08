Про це повідомляє The Ring.

"Ми поки не знаємо, з ким будемо битися далі. Подивимося. Ми хочемо почекати трохи довше, ще 1-2 тижні, щоб подивитися, що буде з моєю рукою. Потім ми почнемо думати, що буде далі. Я роблю те, що буде краще для моєї кар'єри, для моєї спадщини – різні вагові категорії, більше титульників, добрі поєдинки. На цю мить я хочу реванш з Біволом. Це єдиний бій, про який я думаю», - сказав Альварес.

Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За 2022 рік мексиканець заробив $90 млн.

У травні 2022 року Канело програв росіянину Дмитру Біволу одноголосним рішенням суддів.