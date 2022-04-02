Це гарантована участь у війні і смерть. Зеленський закликав росіян та кримчан саботувати весняний призов у РФ

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"У Росії там стартував весняний призов. Він виглядає як традиційний, але ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А отже це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців. І хоча вони не наші громадяни, а громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі, все ж таки наш обов’язок, як людей, їх попередити", - наголосив Зеленський.

Далі президент продовжив російською мовою:

"Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтоб они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома".

Глава держави підкреслив, що всієї правди про цей призов і про долю призовників росіянам не скажуть, а тому закликав робити це тих, у кого є можливість донести до них правду. Також Зеленський звернувся до кримчан, яких так само можуть забирати в російську армію:

"РФ намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність. І який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались. Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію на будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся Збройним силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити".

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