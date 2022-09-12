Про це Медведєв написав у telegram.

Таким чином він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним неможливі через ультиматуми, які висуває РФ.

"Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми. Цьогорічні "ультиматуми" – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії", - написав Медведєв.

12 вересня Володимир Зеленський заявив, що переговори з Володимиром Путіним зараз неможливі через ультиматуми та відсутність конструктиву з боку РФ.

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