Це ляпас Україні: Посол у ФРН Мельник обурився через заборону влади Берліна на українську символіку 8-9 травня
Посол у Німеччині Андрій Мельник назвав заборону на використання прапорів та символіки України 8-9 травня у Берліні ляпасом українському народу
Про це повідомляє DW.
"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 та 9 травня носіння українських прапорів. Це ляпас Україні та ляпас українському народу. Це не лише свідчить про відсутність такту, а є катастрофічним політичним рішенням", – сказав Мельник.
Він наголосив, що на цьому тлі запевнення Німеччини у солідарності з Україною виглядають порожнім звуком.
"Можна зрозуміти зусилля поліції щодо безпеки. Але той факт, що нація-жертва та злочинці прирівнюються один до одного, просто обурливий", – наголосив Мельник та закликав владу Берліна негайно скасувати це рішення.
6 травня поліція Берліна направила організаторам заходів з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні документ, яким забороняється використання будь-якої символіки України та Росії 8-9 травня під час відвідування меморіалів та пам'ятників.
На ці дні у столиці Німеччини заплановано близько 50 різних акцій. У Берліні також буде заборонено будь-які дії, які можна інтерпретувати як підтримку російського вторгнення в Україну, а також символи цієї агресії - літери "Z", "V" і георгіївську стрічку.
- 10 квітня Андрій Мельник закликав німецьку владу заборонити використання російської символіки на мітингах в країні.
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