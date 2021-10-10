Це медаль всього кримськотатарського народу та України: Теміров емоційно відреагував на нагороду ЧС з боротьби

Емоціями від успіху на ЧС у Осло Теміров поділився у facebook.

"Дуже дякую за підтримку! Ця медаль не тільки моя, ця медаль всього кримськотатарського народу, всієї України", - написав Теміров.

Він здобув бронзу у категорії до 63 кг, здолавши у сутичці за медаль Талеха Мамедова з Азербайджану - 5:4.

Золоту медаль завоював іранець Мейс Далхані, який у фіналі переміг грузина Лері Абуладзе - 5:4.

Медаль Темірова стала для збірної України третьою на ЧС в Осло. Також бронзові нагороди здобули представники вільного стилю Магомед Закарієв (до 97 кг) та Олександра Хоменець (до 55 кг).



