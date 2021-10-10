Це медаль всього кримськотатарського народу та України: Теміров емоційно відреагував на нагороду ЧС з боротьби
Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров здобув бронзову нагороду чемпіонату світу в Норвегії
Емоціями від успіху на ЧС у Осло Теміров поділився у facebook.
"Дуже дякую за підтримку! Ця медаль не тільки моя, ця медаль всього кримськотатарського народу, всієї України", - написав Теміров.
Він здобув бронзу у категорії до 63 кг, здолавши у сутичці за медаль Талеха Мамедова з Азербайджану - 5:4.
Золоту медаль завоював іранець Мейс Далхані, який у фіналі переміг грузина Лері Абуладзе - 5:4.
Медаль Темірова стала для збірної України третьою на ЧС в Осло. Також бронзові нагороди здобули представники вільного стилю Магомед Закарієв (до 97 кг) та Олександра Хоменець (до 55 кг).
- Нагадаємо, 6 жовтня Олександра Хоменець та Магомед Закарієв принесли збірній України бронзові медалі чемпіонату світу з боротьби
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