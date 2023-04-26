Це може бути вибіркове правосуддя: ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк про затримання полковника Червінського
Голова Служби зовнішньої розвідки України 2020-2021 рр. Валерій Кондратюк вважає, що солдатам, які захищають й воюють за майбутнє України, важливо знати, що вони не воюють за такі цінності, як вибірковість
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Особисто мав можливість знати офіцера Червінського. У 2014 році департаментом контррозвідки, для посилення наших контррозвідувальних спроможностей вздовж лінії зіткнення на сході, було направлено групи контррозвідки з західних й центральних регіонів. Тому, що наші сили, які вийшли з Донецька, Маріуполя, Луганська та Сєверодонецька були надто слабкими через те, що були деморалізовані. Ми вивели ці групи. Одну з цих груп, яка перебувала у Бахмуті, очолював Роман Червінський. Він доповідав мені щодо тих задач, які ставилися. І моє враження, що це підготовлений, професійний, зухвалий офіцер. Він працював у СБУ на посадах пов'язаних з боротьбою з наркотиками. Саме ця зухвалість звідти й взялася, щодо ризикових операцій", - розказав Кондратюк.
За словами голови Служби зовнішньої розвідки України 2020-2021 рр., людина, яка зі зброєю захищає Україну не може бути ворогом нашої держави.
"Щодо його арешту, я вважаю, що обставини змінилися й ціна помилки занадто висока, навіть, якщо похибка дуже мала. Якщо були певні порушення, то я не вітаю це. Але водночас, я визнаю, що мені не хотілося б бачити, що українці рухаються в напрямку Росії. Що це може бути вибіркове правосуддя. Дуже важливо отримати найближчим часом інформацію щодо всіх обставин затримання цього офіцера. Тому, що його інтерв'ю спрямоване на те, що є певні сумніви щодо об'єктивності розслідування. Що можливе використання вибіркового правосуддя щодо нього. Для нас та солдат, які захищають й воюють за майбутню Україну важливо, що вони не воюють за такі цінності, як вибірковість. Червінський точно не є ворогом України. Людина, яка зі зброєю захищає Україну, не може бути ворогом нашої держави", - додав Кондратюк.
- У період з квітня по липень 2022 року українські службовці, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтішник, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Це призвело до ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року.
- У справі про ракетний обстріл РФ аеродрому "Канатове" Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського.
- Колишньому в.о. командира однієї із частин Сил спецоперацій Роману Червінському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави
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