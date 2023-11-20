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Це надмірне роздмухування пристрастей: Згурець про повернення РФ на озброєння літака М-55 "Геофизика"

20 листопада, 2023 понедiлок
10:18
Війна з Росією

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що висота польоту у 20 км М-55 "Геофизика" не є показником, важливо розуміти, яке обладнання буде застосовуватися на цьому літаку

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На сайті Defense Express вперше написали по розконсервування РФ літака М-55 "Геофизика" ще 5 листопада, після чого цю новину майже переповіла британська розвідка. На мою думку, це дещо надмірне роздмухування пристрастей, бо фактично це літаки з 60 -70-х, 90-х років, які проходили різні варіанти модернізації. Таких літаків всього п'ять. Не знаю, яка частина з них літає. Ці літаки розроблялися для ведення розвідки. Щодо питання висоти, то 20 км - це питання висоти польоту самого планера. Тобто, якщо у тебе є апаратура, яка здатна роздивитися місцевість на висоті 20 км, то добре. А якщо немає, то користі від таких літаків особливо небагато", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, на висоту 20 км підіймаються так само і російські Су-34 та Су-35, так що питання висоти тут не є показником.

"Питання, яке обладнання буде на цьому М-55 застосовуватися. У публікації  Defense Express ми писали, що там були контейнери радіотехнічної розвідки, які використовувалися у навчаннях 2021 року для застосування на літаках Су-34, Су-35. Можливо, ми тут пересмикуємо, а скоріш ці літаки використовуються для відпрацювання деяких нових контейнерів розвідки, які потім можуть використовуватися на штатних літаках російських повітряних сил. Боротися з ними можна, як і зазвичай, засобами протиповітряної оборони та комплексами ППО, а також літаками, які з'являться у нас у перспективі", - резюмував Сергій Згурець.

  • 5 листопада у відкритому доступі з’явилось фото, з якого випливає, що росіяни розконсервували та поновили польоти рідкісного висотного літака М-55 "Геофизика", що виконуються з аеродрому "Раменское" під Москвою.
  • 19 листопада британська розвідка розповіла, що Росія розглядає можливість повернення на озброєння висотних розвідувальних літаків радянських часів М-55 для того, щоб використовувати у війні з Україною
Відео
Сергій Згурець
ППО
російська армія
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