РФ повертає на озброєння літак М-55 радянських часів: британська розвідка розповіла, як окупанти використовуватимуть його в Україні

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що росіяни використовували літак М-55 як дослідницьку платформу для вивчення землі. Однак нещодавно була зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.



На думку британських розвідників, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження та виявлення цілей.



"Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами.

Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - наголосили у міноборони Британії.



При цьому розвідка припускає, що М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору Росії.