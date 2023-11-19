РФ повертає на озброєння літак М-55 радянських часів: британська розвідка розповіла, як окупанти використовуватимуть його в Україні
Росія розглядає можливість повернення на озброєння висотних розвідувальних літаків радянських часів М-55 для того, щоб використовувати у війні з Україною
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що росіяни використовували літак М-55 як дослідницьку платформу для вивчення землі. Однак нещодавно була зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.
На думку британських розвідників, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження та виявлення цілей.
"Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами.
Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - наголосили у міноборони Британії.
При цьому розвідка припускає, що М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору Росії.
- Напередодні у відкритому доступі з’явилось фото, з якого випливає, що росіяни розконсервували та поновили польоти рідкісного висотного літака М-55 "Геофизика", що виконуються з аеродрому "Раменское" під Москвою.
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