"Це не фільм зі щасливим кінцем": Зеленський про перемогу у війні
Володимир Зеленський заявив, що перемога України у війні не матиме "щасливого кінця", оскільки наша країна втратила дуже багато людей
Про це він сказав у інтерв'ю CNN.
Президент наголосив, що контрнаступ - це не півторагодинний фільм.
"Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Це не фільм, це не триває 1,5 години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Ми маємо це визнати", - пояснив глава держави.
Він також підкреслив, що перемога необхідна для того, аби не дати Росії напасти на інші країни та повернути все до стану Радянського Союзу.
"Перемога — це єдина річ, яка може принести деокупацію наших земель. Це також означає не дати Росії змоги напасти на інші країни — країни Балтії, Польщу — і цією агресією повернути нас усіх у Радянський Союз. Ми цього не хочемо. І для цього є лише одна позиція. Перемога — це не про щастя. Перемога можлива лише в єдності", - сказав Зеленський.
- За добу війни в Україні росіяни втратили ще 580 військових. Через значні втрати в армії у РФ та на тимчасово окупованих українських територіях найближчим часом планують примусово мобілізувати до 700 тисяч осіб.
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