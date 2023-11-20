Це не кіно, і завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, - Зеленський про війну в Україні

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського.

Зазначається, що Президент подякував представникам медіагрупи за всебічне висвітлення української боротьби з російською агресією та за те, що, ризикуючи життям, розповідали про злочини Росії.

"Весь цей час журналісти, оператори, редактори, фотографи, водії – на лінії фронту. Оскільки це гібридна війна, у російських руках інформація – це також зброя, - зазначив Зеленський. - Зокрема й завдяки журналістам із багатьох країн ми зараз маємо таку підтримку у світі".

Також під час зустрічі Президент відзначив Бенджаміна Холла, журналіста Fox News, який потрапив під російський обстріл та був тяжко поранений навесні 2022 року, орденом "За заслуги" III ступеня за визначний особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку незалежності й територіальної цілісності України.

Зокрема, Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, високу мотивацію та рішучість українського народу й віру в перемогу. Глава держави відзначив важливість збереження уваги світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

"Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього", - зазначив Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі було обговорено українське бачення справедливого миру на основі Формули миру.