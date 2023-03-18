Це не жарт, що Путін весь час відчуває себе втіленням Каддафі, а зараз розуміє, що ордер на його арешт - це чорна мітка, - Портников
Журналіст Віталій Портников зазначив, що на Путіна мала неймовірний вплив смерть Каддафі, тому він боїться, аби так само не закінчилося і його життя
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Путін - людина, яка живе якимись містичними відчуттями. Він весь час відчуває себе втіленням Муаммара Каддафі (міжнародний діяч, лідер Лівії в 1969—2011 роках, також один із найбагатших людей усіх часів – ред.). Люди, які близькі до Путіна, розповідали, коли він дивився загибель Каддафі, то його колір обличчя мінявся з білого на сіре. Він бачив, що ще кілька років Каддафі був вождем Лівійської революції, головою Джамахірії (форма державного правління, народовладдя – ред.), приїздив до всіх країн з верблюдами, охоронницями, соратниками, жив у спеціальній споруді на вулиці, і всі сприймали великого вождя. До того ж помирився з Заходом, після того, як здійснював терористичні акти. А тут раптом самі лівійці його вбивають як дику тварину. Потім всі говорили: "За кілька місяців такий шлях", - розказав журналіст.
Віталій Портников сказав, що Путіна неймовірно налякала смерть Каддафі.
"І Путін живе з тим, аби не закінчити життя як Каддафі. Згадуючи людей, які отримали ордер Міжнародного кримінального суду, то серед них був і Каддафі. Без сумнівів, у цьому розумінні можна говорити, Путін усвідомлює, що орден на арешт – це йому чорна мітка, яку колись посилали пірати своїм недругам, якщо перевести на мову середньовіччя. Путін пам'ятає, коли Каддафі отримав цю підозру, то через кілька місяців його вже не стало", - зауважив Портников.
- 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
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