Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путін - людина, яка живе якимись містичними відчуттями. Він весь час відчуває себе втіленням Муаммара Каддафі (міжнародний діяч, лідер Лівії в 1969—2011 роках, також один із найбагатших людей усіх часів – ред.). Люди, які близькі до Путіна, розповідали, коли він дивився загибель Каддафі, то його колір обличчя мінявся з білого на сіре. Він бачив, що ще кілька років Каддафі був вождем Лівійської революції, головою Джамахірії (форма державного правління, народовладдя – ред.), приїздив до всіх країн з верблюдами, охоронницями, соратниками, жив у спеціальній споруді на вулиці, і всі сприймали великого вождя. До того ж помирився з Заходом, після того, як здійснював терористичні акти. А тут раптом самі лівійці його вбивають як дику тварину. Потім всі говорили: "За кілька місяців такий шлях", - розказав журналіст.

Віталій Портников сказав, що Путіна неймовірно налякала смерть Каддафі.

"І Путін живе з тим, аби не закінчити життя як Каддафі. Згадуючи людей, які отримали ордер Міжнародного кримінального суду, то серед них був і Каддафі. Без сумнівів, у цьому розумінні можна говорити, Путін усвідомлює, що орден на арешт – це йому чорна мітка, яку колись посилали пірати своїм недругам, якщо перевести на мову середньовіччя. Путін пам'ятає, коли Каддафі отримав цю підозру, то через кілька місяців його вже не стало", - зауважив Портников.