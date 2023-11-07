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Це страйк у Польщі, Україна тут побічно постраждала, - нардепка Клименко про блокування кордону

7 листопада, 2023 вiвторок
15:03
Економіка Україна-Польща

Польські перевізники блокують кордон між двома країнами. Народна депутатка України Юлія Клименко розповіла, що Верховна Рада України підготувала звернення до своїх колег у Польщі

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Це польський страйк на польській території, українська держава тут побічно постраждала. Це треба було вирішувати заздалегідь, насправді всі знали про цей страйк, всі розуміли, що це буде, і треба було робити превентивні переговори, треба було сідати з польським урядом і починати переговори, яким чином можна розв'язати цю проблему", - вважає народна депутатка України.

Клименко наголосила, що бізнес нашої країни та самі громадяни дуже сильно постраждають, адже товари довозять автомобілями, відповідно, вартість перевезення товарів зросте. 

"Тому це питання необхідно нагально вирішувати. Ми у Верховній Раді підготували звернення до своїх колег із польського парламенту, перше засідання якого у новому складі відбудеться 13 листопада, і будемо зі своєї сторони це просувати на політичному рівні, на рівні парламентарів до парламентарів", - наголосила вона.

Нардепка підсумовує, що основну роль має відіграти виконавча влада, Кабінет Міністрів.

"Я думаю, що треба зняти корону з голови нашого Кабінету Міністрів та сісти за стіл переговорів з колегами з Польщі та починати шукати вихід, інакше будуть страждати й українці, і бізнес. Нам зараз точно цього не потрібно", - додала Клименко.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією. У ДПСУ вже також прокоментували ймовірне блокування кордону.

Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Відтак ускладнився рух для вантажівок.

Сьогодні стало відомо, що польські перевізники блокують три пункти пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин". 

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