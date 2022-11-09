Це пошкодження мозку: посол ЧС-2022 з футболу засудив геїв
Посол ЧС-2022 та колишній футболіст збірної Катару Халід Салман назвав гомосексуальність "пошкодженням мозку"
Про це повідомляє Reuters.
Провокативна заява Салмана сталась в інтерв'ю німецькому каналу ZDF. Після цього етер миттєво перервали.
"Вони мусять прийняти наші правила. Це харам. Я не строгий мусульманин, але чому це харам? Тому що це пошкодження мозку", - сказав посол ЧС-2022, ексфутболіст збірної Катару Халід Салман.
Організатори ЧС-2022 відмовилися від коментарів з цього приводу.
Чемпіонат світу з футболу стартує у Катарі 20 листопада і триватиме до 18 грудня.
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