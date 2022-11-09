Про це повідомляє Reuters.

Провокативна заява Салмана сталась в інтерв'ю німецькому каналу ZDF. Після цього етер миттєво перервали.

"Вони мусять прийняти наші правила. Це харам. Я не строгий мусульманин, але чому це харам? Тому що це пошкодження мозку", - сказав посол ЧС-2022, ексфутболіст збірної Катару Халід Салман.

Організатори ЧС-2022 відмовилися від коментарів з цього приводу.

Чемпіонат світу з футболу стартує у Катарі 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

2 листопада стало відомо, що в Україні матчі чемпіонату світу-2022 транслюватимуть "Суспільне" та Megogo.

7 листопада збірна Аргентини оголосила розширений склад на чемпіонат світу-2022.

8 листопада головний тренер збірної Бразилії Тіте назвав імена 26 футболістів, які зіграють на чемпіонаті світу-2022.

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