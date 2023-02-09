Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".

"Це був неймовірний матч та неймовірна атмосфера. Це щось особливе – ми знаємо, що протистояння між обома клубами - класика у Франції. Ми були дуже вмотивовані, прагнули максимально викластися і, гадаю, заслужили на перемогу. Вболівальники підштовхнули нас, ця перемога такоє їхня заслуга", - сказав Малиновський.

Водночас він наголосив, що попереду на "Марсель" в Кубку Франції чекають не менш важливі ігри.

"Попереду ще матчі. Треба дочекатися жеребкування наступного етапу. Ми готуватимемося так само як до ПСЖ, з такою ж концентрацією і настроєм на полі", – пообіцяв Маліновський, який на 57-й хвилині забив у зустрічі з парижанами переможний гол.

"Марсель" переграв ПСЖ з рахунком 2:1 та вийшов до чвертьфіналу. За парижан в атаці всю гру відіграв аргентинець Ліонель Мессі.

Загалом Малиновський у нинішньому сезоні заграв за "Марсель" 7 матчів та забив 2 голи.