"Це станеться не завтра. Але вони приєднаються": Столтенберг про вступ України і Грузії до НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія приєднаються до НАТО за власним рішенням і за згодою союзників незалежно від ставлення Росії до цього
Про це Столтенберг сказав під час виступу на заході "НАТО в конкурентному світі", організованому Інститутом Брукінгса та Школою закордонної служби в Джорджтауні.
"Грузія та Україна будуть вирішувати, коли вони приєднаються (до НАТО - ред.). Не Росія. Не хтось іще. Ми підтримуємо модернізацію, реформи, впровадження стандартів НАТО і коли 40 союзників погодяться, що вони готові приєднатися, вони приєднаються", - сказав Столтенберг.
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Водночас генсек Альянсу зазначив, що наразі не може сказати, коли саме це станеться.
"Я думаю, це станеться не завтра. Але вони приєднаються", - сказав Столтенберг.
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Генсек НАТО висловив думку, що поки Україна і Грузія не приєдналися до Альянсу, їм потрібно надавати більше підтримки, проводити більше тренувань, допомагати втілювати реформи, боротися з корупцією та будувати інститути безпеки.
- Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у Чорному морі потрібна більша присутність НАТО у тісній співпраці з Україною.
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