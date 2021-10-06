"Це станеться не завтра. Але вони приєднаються": Столтенберг про вступ України і Грузії до НАТО

Про це Столтенберг сказав під час виступу на заході "НАТО в конкурентному світі", організованому Інститутом Брукінгса та Школою закордонної служби в Джорджтауні.



"Грузія та Україна будуть вирішувати, коли вони приєднаються (до НАТО - ред.). Не Росія. Не хтось іще. Ми підтримуємо модернізацію, реформи, впровадження стандартів НАТО і коли 40 союзників погодяться, що вони готові приєднатися, вони приєднаються", - сказав Столтенберг.



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Водночас генсек Альянсу зазначив, що наразі не може сказати, коли саме це станеться.



"Я думаю, це станеться не завтра. Але вони приєднаються", - сказав Столтенберг.



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Генсек НАТО висловив думку, що поки Україна і Грузія не приєдналися до Альянсу, їм потрібно надавати більше підтримки, проводити більше тренувань, допомагати втілювати реформи, боротися з корупцією та будувати інститути безпеки.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що у Чорному морі потрібна більша присутність НАТО у тісній співпраці з Україною.