Це відзнака всього героїчного народу України і мужніх ЗСУ: Порошенко про нагороду Міжнародного демократичного союзу за Свободу

У своїй промові Порошенко подякував народу України за мужність і закликав західних партнерів дати більше зброї для ЗСУ – зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot, реактивні винищувачі, F-16, танки, Abrams, пише пресслужба партії "ЄС".

«Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом – другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом. Без тепла в домівках, але з теплом у серцях. Без води, але з жагою змусити ворога бігти. Без електроенергії в мережі, але з силою вистояти та перемогти», – сказав Петро Порошенко у промові.

«Українці прагнуть миру, але не шляхом капітуляції. Ми прагнемо миру через перемогу. Сотні наших партійців воюють на полі бою. Разом із сотнями тисяч українських воїнів, волонтерів, військовослужбовців сил територіальної оборони», – наголосив Порошенко. Він також попросив вшанувати пам’ять загиблих українських героїв.

«Ця війна ще не закінчилася. Сьогодні саме жовто-блакитна українська парасолька захищає демократію, свободу та наші спільні цінності на європейському континенті. Ми не будемо торгувати теплом, водою чи електроенергією за нашу незалежність, суверенітет, демократію та геополітичний вибір», – зауважив п’ятий Президент.

«Запроваджуйте більше санкцій, більше ізоляції Росії. Не годуйте російського звіра доходами за енергоносії. Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора. Нам потрібні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, реактивні винищувачі, як F-16, танки, як Abrams», – закликав Порошенко.

Він наголосив: злочинний режим путіна має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини та геноцид проти українців.

«І найголовніше. Після 24 лютого я ще більше переконався в майбутньому України в ЄС і НАТО. Тому що ЄС і НАТО сьогодні потрібна Україна. Саме членство України в ЄС та НАТО зміцнює безпеку на європейському континенті та гарантує нашу перемогу», – переконаний Петро Порошенко.

«Ця нагорода є важливим символом і сильним посланням про єдність і солідарність демократичного світу з Україною. Посланням про те, що Вільний світ підтримуватиме Україну, доки це буде потрібно. Разом ми переможемо!», – наголосив Порошенко.

Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Нагорода Буша-Тетчер за Свободу – це найвища відзнака IDU. Ця нагорода носить ім’я двох головних засновників IDU, історичних лідерів свого часу, чия спадщина втілює основну місію IDU щодо підтримки свободи та демократії в усьому світі: президента Джорджа Буша і прем’єр-міністра Маргарет Тетчер. Нагорода відзначає видатний внесок, зроблений членами партії IDU або окремими особами у просуванні основних цінностей, за які виступає IDU: свобода, демократія, права людини та верховенство права.