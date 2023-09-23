Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Це вже реальність". Керівник окупованого Севастополя сказав містянам самим облаштовувати укриття

"Це вже реальність". Керівник окупованого Севастополя сказав містянам самим облаштовувати укриття

23 вересня, 2023 субота
16:46
Війна з Росією укритіє

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв сказав містянам самостійно займатися облаштуванням укриттів, оскільки окупаційна влада не має ресурсів на їхнє упорядкування

Про це Развожаєв написав у telegram, реагуючи на стурбованість містян стосовно укриттів у тимчасово окупованому Севастополі. 

"З приводу укриттів хочу донести ще один важливий момент: не чекайте, що хтось прийде і зробить там запаси води, встановить крісла, настили, зроблять вентиляцію. Упорядкувати так усі тимчасові укриття неможливо, на це потрібні мільярди", - заявив він.

Развожаєв зазначив, що усі укриття, мовляв, тимчасові і не є бомбосховищами.

"Вони потрібні здебільшого, щоб сховатися від осколків ракет і вибитого скла. Це теж потрібно розуміти. І приймати", - вказав окупаційний губернатор. 

Він розповів, що укриття нібито почали готувати ще рік тому, коли "у місті було відносно спокійно", але "те, що відбувається зараз - це вже реальність". Тому Развожаєв доручив провести перевірку усіх укриттів у місті. 

Що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. Він додав, що біля театру Луначарського впав уламок ракети.

У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". До місця події прямує "велика кількість" швидких. 

Водночас так званий губернатор Севастополя повідомив, що цивільна інфраструктура поблизу штабу нібито не постраждала. Мовляв, не було зафіксовано "навіть вибитих вікон". Наразі на місці інциденту ліквідовують пожежу. 

У міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила п'ять ракет і повідомили про одного загиблого військового.

Водночас пізніше пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. 

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

У коментарі Буданов відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт. Натомість Sky News з посиланням на джерела у Повітряних силах України написало, що під час атаки на штаб ЧФ РФ було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.

Згодом з'ясувалося, що штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі був уражений унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ракета влучила туди під час наради керівництва і спричинила смерть і поранення десятків окупантів. 

Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Читайте також:
22 вересня, 2023 п'ятниця
Данія визнала, що більше половини наданих Україні танків несправні
Наслідки ракетного удару по Кременчуку 22 вересня
23 вересня, 2023 субота
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 32 людей
22 вересня, 2023 п'ятниця
"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 вересня
16:56
ЗСУ, артилерія
"Росіяни ненавидять нашу техніку": командир ЗСУ про важкі бої на Бахмутському напрямку
16:42
Ексклюзив
Війна в Україні ставить китайців у скрутне становище, - американський експерт Фрід
16:31
Ексклюзив
Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ
Військовий експерт пояснив, чому саме по штабу ЧФ РФ було завдано удару
16:19
Кадри з фільму "Буча"
В Україні завершили знімати художній фільм "Буча"
16:06
Оновлено
"Динамо" - "ЛНЗ"
УПЛ: "Динамо" забило 4 голи "ЛНЗ", результати та розклад інших матчів 8-го туру
15:53
Оллі Рен
Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України, - кандидат у президенти Фінляндії
15:37
обстрілял Херсонщини
РФ атакувала Миколаївку на Херсонщині: є поранений
15:30
Огляд
Зоря
"Зоря" - це знову мужики, футзальна збірна програла Польщі, а Магучіх встановила рекорд сезону: головні новини українського спорту за тиждень
15:30
Бізнес, економіка під час війни
НБУ розробив курс фінансової грамотності для громадян: як доєднатись
15:20
Кім Чен Ин та Путін
США, Південна Корея та Японія домовилися жорстко реагувати на будь-які спільні дії РФ і КНДР, які загрожують регіональній безпеці
15:18
Зеленський і Абдель Фаттахом аль-Бурганом
Проросійські бойовики, зерно з України: Зеленський зустрівся з керівником Судану
15:13
Руслан Стефанчук
Стефанчук розповів, які нардепи регулярно не з'являються на засіданнях Верховної Ради
15:11
під час обшуків виявили арсенал
Автомати, набої, гранати, міна та ракета: на Київщині у працівника військкомату під час обшуків виявили цілий арсенал
15:03
США та В'єтнам
Байден готовий забезпечити В'єтнам зброєю для захисту від Китаю, - Reuters
14:27
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки на них "калібрів"
14:18
Дана Ярова
Соловйов та російські пропагандистські телеграм-канали накинулися на українську волонтерку Дану Ярову
14:05
Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)
Ексвагнерівець Медведєв хотів повернутися з Норвегії до Росії, але його затримали на кордоні
14:03
Оновлено
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден сказав Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість ракет ATACMS, - NBC News
13:53
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Скандальні викриття здійснили концептуальний переворот усередині американської адміністрації, - Піонтковський
13:53
окупанти крим
Росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями
13:50
Оновлено
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 вересня: скільки коштують долар та євро
13:30
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кременчуку 22 вересня
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 32 людей
13:15
Гроші у перемогу, Одеса
"Гроші у перемогу!" У Києві до протестувальників під мерією вийшли депутати, в Одесі - не вийшли
13:10
Зростання ВВП підтверджує, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов, - Мінекономіки
13:09
Оновлено
Вибухи у Севастополі
У Криму лунають вибухи: у Севастополі оголосили повітряну тривогу
12:54
Канада
Канада надала уряду Індії докази ймовірної причетності Нью-Делі до вбивства лідера сикхів, - Bloomberg
12:33
Британія росія
Представники Кремля таємно виходять на контакт з Британією, - ЗМІ
12:32
OPINION
Віктор Шлінчак
ATACMS як примус Росії до переговорів
12:32
Наталія Гуменюк
"Таких цілей у нас багато, сюрпризи будуть ще": в ОК "Південь" прокоментували удар по штабу Чорноморського флоту РФ
12:18
Аналітика
блекаут, вимкнення світла
Зима близько: у якому стані наша енергетика та наскільки тривалими можуть бути блекаути
11:28
ЗСУ
Сили оборони прорвали оборону росіян біля Вербового на Запоріжжі, - Тарнавський
11:27
Електронні сигарети
"Безнікотинові" вейпи з Amazon, містять нікотин - The Guardian
11:10
Радек Пех
Чехія призначила нового посла в Україні
11:02
Ексклюзив
Бойові медики
"Скільки це може тривати?": волонтерка Корчинська про недостатнє забезпечення бойових медиків у нових бригадах, які заходять на лінію фронту
10:49
Зеленський і канадські бізнесмени
Зеленський зустрівся у Торонто з представниками канадського бізнесу
10:46
ЄС - Китай
В ЄС стурбовані "дуже незбалансованими" торговельними відносинами з Китаєм
10:40
Огляд
міжнародний огляд
Бахмут став одержимістю Зеленського, ЗСУ таки отримують ATACMS, нові ядерні випробування. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
10:10
міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
Австралія підтримала скасування права вето РФ в Раді Безпеки ООН
10:00
Огляд
школа в окупації
Як Росія зомбує українських дітей з ТОТ та чим це загрожує у майбутньому
09:37
окупанти
У тимчасово окупованій Кремінній росіяни визначили будинки, які планують зносити, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV