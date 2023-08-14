Центр прав людини ZMINA: 21 український політв'язень потребує негайного лікування

Про це в ефірі Еспресо заявила менеджерка проєктів Центру прав людини ZMINA Вікторія Нестеренко.

"Українських політв'язнів в окупованому Криму та РФ близько 200 людей. Так чи інакше, кожна людина хворіє. І кожному політв'язню якийсь час перебування у місці ув'язнення не надавалась медична допомога. Ми зараз виокремили 21 людину - вони потребують негайної медичної допомоги", - сказала вона.

Нестеренко додала, що не можна виокремити, що в когось найкритичніша ситуація.

"Еміру-Усеїн Куку зробили операцію на кишківнику і через кілька днів його повернули в колонію. Він мав перебувати під наглядом щонайменше 10–14 днів. Йому не сказали, яку операцію провели, який діагноз, не надали жодних рекомендацій щодо лікування та дієти. Його дружина гуглила, які ліки йому потрібно приймати і передавала йому цю інформацію самотужки. Є також Сервет Газієв. Це кримський татарин, йому понад 60 років. У нього дуже великі проблеми зі здоров'ям, хронічні захворювання. Родичі не можуть йому передати ліки, таких ситуацій дуже багато", - підсумувала правозахисниця.