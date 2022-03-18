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Центр при РНБО спростував фейки про повітряну тривогу
Центр протидії дезінформації наголосив на важливості повітряної тривоги та спростував фейки про неї
Про це йдеться в телеґрам-каналі Центру при РНБО.
- Фейк №1. Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність.
- Фейк №2.Існують об’єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу.
- Люди не встигли сховатися через те, що черговий не ввімкнув повітряну тривогу.
"Ігнорувати повітряну тривогу - це гра в рулетку, в якій на кону - ваше життя!
Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!" - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
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