Центр при РНБО спростував фейки про повітряну тривогу

Про це йдеться в телеґрам-каналі Центру при РНБО.

Фейк №1. Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність.

Фейк №2.Існують об’єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу.

Люди не встигли сховатися через те, що черговий не ввімкнув повітряну тривогу.

Під час війни навчальні сирени заборонені.Після всіх виявлених об’єктів, навіть невеликих, вмикають сиренуСирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово."Ігнорувати повітряну тривогу - це гра в рулетку, в якій на кону - ваше життя!Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!" - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

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