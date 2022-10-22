Центр протидії дезінформації назвав головні фейки, які Росія просувала цього тижня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував цього тижня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Цього тижня росіяни розповідали своїй аудиторії, що ЗСУ нищать нелояльних до київського режиму та можуть атакувати Каховську ГЕС морськими мінами.
Російська пропаганда також продовжує волати, що Україна звеличує фашистів та розробляє біологічну зброю.
"Азовці зізналися, що неодноразово вбивали мирних жителів Маріуполя", "Захід виправдовує злочини неонацистів в Україні", "Росія не погрожувала Україні ядерною зброєю", "В. Зеленський видав книгу "Моя боротьба", яка стилістично нагадує книгу А.Гітлера Mеin Kampf", - таку дезінформацію поширювали росіяни цього тижня.
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