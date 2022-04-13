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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 13 квітня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 13 квітня

13 квітня, 2022 середа
22:41
війна з Росією фейк, фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 13 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 квітня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Прес-секретар президента РФ заявив, що "Медведчук ніколи не мав закулісних відносин із Росією". Водночас він наголосив, що "жодної військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї Медведчука щодо нормалізації відносин".

Маніпуляція: Не зважаючи на те, що українські війська ведуть оборонну війну, губернатор Курської області заявив, що "українська сторона обстріляла прикордонний пункт РФ, а російські прикордонники відкрили вогонь у відповідь".

Фейк: Міноборони РФ стверджує, що незаконні збройні формування ОРДО "виявили під Маріуполем лабораторію з виготовлення "бойових" наркотиків для українських націоналістів", але пропагандисти зіпсували задум Міноборони РФ та додали до повідомлення фото харківської школи.

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Суспільство
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