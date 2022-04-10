Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 9 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 9 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Міноборони РФ повідомляє, що "главарі українських нацистів" намагалися евакуюватися з Маріуполя, для чого було використано суховантаж "Апачі" під мальтійським прапором. Російський корабель відкрив артилерійський вогонь по судну, внаслідок чого воно спалахнуло. Таким чином, прикриваючись боротьбою з "нацистами", РФ виправдовують власні воєнні злочини.



Дезінформація: Губернатор російської Курської області повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні".



Фейк: Попри те, що українські війська не утримують заручників з-поміж цивільного населення, міноборони РФ стверджує, що "націоналісти в Україні утримують в заручниках як живий щит 6362 іноземних громадян".





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