Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 9 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 9 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Міноборони РФ повідомляє, що "главарі українських нацистів" намагалися евакуюватися з Маріуполя, для чого було використано суховантаж "Апачі" під мальтійським прапором. Російський корабель відкрив артилерійський вогонь по судну, внаслідок чого воно спалахнуло. Таким чином, прикриваючись боротьбою з "нацистами", РФ виправдовують власні воєнні злочини.
Дезінформація: Губернатор російської Курської області повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні".
Фейк: Попри те, що українські війська не утримують заручників з-поміж цивільного населення, міноборони РФ стверджує, що "націоналісти в Україні утримують в заручниках як живий щит 6362 іноземних громадян".
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