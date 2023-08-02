Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський пропагандист С. Карнаухов заявив, що "Польща активно готується до встановлення контролю над територією Західної України, яка колись належала Речі Посполитій".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Зеленський компрометує Вашингтон, проводячи терористичні акції щодо цивільної інфраструктури".

За словами пропагандистки, "Байден крокує власноруч розкиданими граблями під назвою "країна-спонсор тероризму".

Фейк: Спікер держдуми РФ В. Володін повідомив: "В Україні злочини проти дітей підтримуються київським режимом на найвищому рівні".