Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 1 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 1 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російський пропагандист С. Карнаухов заявив, що "Польща активно готується до встановлення контролю над територією Західної України, яка колись належала Речі Посполитій".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Зеленський компрометує Вашингтон, проводячи терористичні акції щодо цивільної інфраструктури".
За словами пропагандистки, "Байден крокує власноруч розкиданими граблями під назвою "країна-спонсор тероризму".
Фейк: Спікер держдуми РФ В. Володін повідомив: "В Україні злочини проти дітей підтримуються київським режимом на найвищому рівні".
- 25 липня росіяни назвали дату приїзду Джонні Деппа в РФ, попри спростування візиту представником зірки.
- Пропагандисти також запустили фейк, що ЄС просить РФ зменшити ціну на зерно.
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