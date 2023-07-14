Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 14 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 14 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Мета США та їх сателітів – завдати "стратегічну поразку" РФ і зберегти домінуючий вплив на міжнародній арені", - заявили в МЗС Росії Путін.
Фейк: "В Україні не було і немає еліт, вони не сформовані. Люди, які сьогодні прийшли після останніх виборів до Ради, мали шанс почати формувати еліту, але вони його змарнували", – заявив російський політтехнолог М. Гастелло.
Маніпуляція: "Немає жодних сумнівів у тому, що ЗСУ не почнуть дотримуватися будь-яких “обмежень” при виборі цілей", - заявили в посольстві РФ у США.
- 14 липня російська пропаганда запустила новий фейк, нібито у Польщі продають важку техніку з України просто на авторинку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе