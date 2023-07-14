Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Мета США та їх сателітів – завдати "стратегічну поразку" РФ і зберегти домінуючий вплив на міжнародній арені", - заявили в МЗС Росії Путін.

Фейк: "В Україні не було і немає еліт, вони не сформовані. Люди, які сьогодні прийшли після останніх виборів до Ради, мали шанс почати формувати еліту, але вони його змарнували", – заявив російський політтехнолог М. Гастелло.

Маніпуляція: "Немає жодних сумнівів у тому, що ЗСУ не почнуть дотримуватися будь-яких “обмежень” при виборі цілей", - заявили в посольстві РФ у США.