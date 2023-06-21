Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Росія продовжить розвивати свою ядерну тріаду", - сказав президент Росії В. Путін.

Російський терорист також додав, що більшість частин ракетних військ стратегічного призначення перейшли на комплекс "Ярс", а найближчим часом на бойове чергування поставлять системи "Сармат".

Дезінформація: "Вся київська верхівка розмовляє між собою російською. Це всі знають. А весь цей націоналістичний пафос лише через те, що іншої ідеології для політичного процесу в них не було і немає. Вони спочатку намагалися побудувати нову Україну на засадах націоналізму, та впали у нацистське піке", – заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.

Фейк: "Українські військові спеціально ламають техніку, щоби не брати участі в боях", - вважає польський офіцер Петро Павелко.