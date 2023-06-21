Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 21 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 21 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "Росія продовжить розвивати свою ядерну тріаду", - сказав президент Росії В. Путін.
Російський терорист також додав, що більшість частин ракетних військ стратегічного призначення перейшли на комплекс "Ярс", а найближчим часом на бойове чергування поставлять системи "Сармат".
Дезінформація: "Вся київська верхівка розмовляє між собою російською. Це всі знають. А весь цей націоналістичний пафос лише через те, що іншої ідеології для політичного процесу в них не було і немає. Вони спочатку намагалися побудувати нову Україну на засадах націоналізму, та впали у нацистське піке", – заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
Фейк: "Українські військові спеціально ламають техніку, щоби не брати участі в боях", - вважає польський офіцер Петро Павелко.
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