Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Пропагандистські медіа повідомляють: "в Україні почали робити тест на відсутність "гена москаля". Як заявляють пропагандисти, всього за 6500 гривень українці можуть отримати документ про расову чистоту".

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "Удари завдаються високоточною зброєю. Виводяться з ладу енергетичні об’єкти, від яких залежить функціонування Збройних сил України, і від яких залежить доставка величезної кількості зброї, якою Захід накачує Україну, щоб вона вбивала росіян".

Маніпуляція: Під час конференції з розгляду дії Конвенції про заборону біологічної та токсинової зброї член МЗС РФ К. Воронцов заявив: "За відсутності останніми роками випадків масових спалахів зазначених захворювань в Україні [холери та сибірки] номенклатура та накопичені обсяги біоагентів ставлять під сумнів їхнє призначення для профілактичних, захисних чи інших мирних цілей".

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