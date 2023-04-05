Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 1 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Директор СЗР РФ С. Наришкін заявив, що "Захід у боротьбі за новий світовий порядок знищує канонічне православ’я в Україні. … [Водночас] ситуація в Україні набула рис релігійної війни, в якій Захід і Київ не мають червоних ліній".
Маніпуляція: "Я, напевно, опишу нинішній стан відносин (між РФ та США – ред.) одним словом – словом "крах". Відносини зруйновано, відповідальність за це лежить на США", – заявив заступник міністра закордонних справ РФ С. Рябков.
Дезінформація: В МЗС РФ повідомили, що тимчасовому повіреному у справах Франції у Росії Дж.Дармадікарі висловлено протест у зв’язку з опублікованими Посольством заявами про "звірства, здійснені ЗС РФ у Бучі та інших українських містах".
"Вказали французу на неприйнятність хибних звинувачень щодо військових РФ. … Нагадали йому про численні факти нестиковок у цьому далеко не єдиному пропагандистському інсценуванні київського режиму".
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