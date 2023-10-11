Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Директор служби зовнішньої розвідки РФ С. Наришкін сказав: "Західні спецслужби готують українські диверсійно-терористичні групи для атак на об'єкти атомної енергетики на території Росії".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "На тлі нинішніх подій на Близькому Сході членкиня Палати представників Конгресу США М. Тейлор Грін припустила, що в бойових зіткненнях в Ізраїлі могла використовуватися, зокрема, ввезена з України зброя, яка раніше була поставлена туди країнами НАТО. Дуже сумно, що на Заході, хай і з фатальним запізненням, але починають "прозрівати".

Дезінформація: Російський телеграм-канал "Девятый Вал" написав: "Українська ІПСО продовжує працювати над перепрограмуванням свідомості юних громадян країни в напрямку антиросійського треку, навіюючи їм установки про прийдешній розвал Росії, побудову "Великої України" на її уламках. Паралельно йде накачування ненависті щодо росіян".