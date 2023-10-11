Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 11 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Директор служби зовнішньої розвідки РФ С. Наришкін сказав: "Західні спецслужби готують українські диверсійно-терористичні групи для атак на об'єкти атомної енергетики на території Росії".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "На тлі нинішніх подій на Близькому Сході членкиня Палати представників Конгресу США М. Тейлор Грін припустила, що в бойових зіткненнях в Ізраїлі могла використовуватися, зокрема, ввезена з України зброя, яка раніше була поставлена туди країнами НАТО. Дуже сумно, що на Заході, хай і з фатальним запізненням, але починають "прозрівати".
Дезінформація: Російський телеграм-канал "Девятый Вал" написав: "Українська ІПСО продовжує працювати над перепрограмуванням свідомості юних громадян країни в напрямку антиросійського треку, навіюючи їм установки про прийдешній розвал Росії, побудову "Великої України" на її уламках. Паралельно йде накачування ненависті щодо росіян".
- 9 жовтня росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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