РФ запустила новий фейк: ХАМАС нібито використовує українську зброю
Росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Російська пропаганда почала розповсюджувати дезінформацію про нібито бойовики ХАМАС використовують зброю з України. До цієї інформаційної кампанії доєдналися російські пропагандисти Коц, Лісіцин, Осташко та Ггагін.
У межах кампанії вони опублікували відео із західними зразками озброєння з дописом "ХАМАС дякує Україні за продаж їм озброєння". Крім цього, в іншій публікації пропагандисти показали фейкову новину про те, що ізраїльські солдати нібито спіймали "терористів зі зброєю" з України.
У ЦПД наголосили, що схожі кампанії РФ проводить не вперше. Зокрема раніше повідомляли про російську дезінформаційну кампанію стосовно використання української зброї під час протестів у Франції.
Події в Ізраїлі
Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.
Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".
Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.
Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".
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