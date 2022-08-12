Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 12 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "західним кураторам непотрібна правда про Запорізьку АЕС та реальні загрози ядерної безпеки цього об’єкта, водночас росія закликає Захід "поставити на місце своїх підопічних" з України та не чинити перешкод місії МАГАТЕ на ЗАЕС".



Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "бойовики українських озброєних формувань поблизу Зеленого Гаю та Миролюбівки Дніпропетровської області замінували автомобільні мости через річку Середня Терса, які планують підірвати для звинувачення ЗС РФ у невибіркових ударах по інфраструктурних об’єктах".

Фейк: Пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на колаборантів-"керівників" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: "в Енергодарі виявили уламки американських високоточних ракет GMLRS, запущених ЗСУ в бік Запорізької АЕС".

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