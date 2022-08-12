Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 12 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "західним кураторам непотрібна правда про Запорізьку АЕС та реальні загрози ядерної безпеки цього об’єкта, водночас росія закликає Захід "поставити на місце своїх підопічних" з України та не чинити перешкод місії МАГАТЕ на ЗАЕС".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "бойовики українських озброєних формувань поблизу Зеленого Гаю та Миролюбівки Дніпропетровської області замінували автомобільні мости через річку Середня Терса, які планують підірвати для звинувачення ЗС РФ у невибіркових ударах по інфраструктурних об’єктах".
Фейк: Пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на колаборантів-"керівників" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: "в Енергодарі виявили уламки американських високоточних ракет GMLRS, запущених ЗСУ в бік Запорізької АЕС".
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