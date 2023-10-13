Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Досить нахабна позиція українців все менше подобається Заходу та США. У платників податків цих країн виникають питання про витрачання коштів, що виділяються на Україну, і Зеленському доведеться на них відповідати", – заявив прессекретар Путіна Д. Пєсков.

Дезінформація: Посол РФ у США А. Антонов заявив, що "новий пакет допомоги [Україні] на $200 млн не вирішить завдань, поставлених адміністрацією перед українськими маріонетками… Контрнаступ провалився. Київський режим дихає на ладан".

Маніпуляція: Проросійський телеграм-канал "Легитимный" написав: "Рамштайн для Володимира Зеленського виявився провальним. Хоча Банкова намагалася піднести обивателю цю поїздку Президента України як успіх. Якщо поглянути на список того, скільки передають партнери, то відразу видно, що відбувається зниження загальної суми допомоги".