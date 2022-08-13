Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 13 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський політолог-пропагандист В. Корнілов заявив: "на Заході розпалюватимуть антиросійську істерію і звинувачуватимуть РФ у всіх бідах – навіть чудово знаючи, хто обстрілює Запорізьку АЕС. Але треба розуміти: після того, як [війну] буде успішно завершено, звинувачення на адресу РФ будуть безглуздими".



Маніпуляція: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Миколаївщини Ю. Барбашов заявив: "жителі Снігурівки в Миколаївській області, розташованої поблизу фронту, матимуть змогу взяти участь у референдумі про возз’єднання Херсонської області з Росією".

Фейк: В міноборони РФ заявили, що "військовополонені ЗСУ вирішили залишитися на підконтрольній РФ території через небажання воювати… усі вони добровільно здалися, щоб зберегти життя… зараз це вдається небагатьом, оскільки бійці нацбатів виконують роль загороджувальних загонів та не дозволяють залишати позиції".

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