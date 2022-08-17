Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 17 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: В міноборони РФ заявили, що "під час заходів з доукомплектування 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ в Соледарі, понад третини мобілізованих самовільно покинули підрозділ, вибувши в невідомому напрямку, а укомплектованість бригади особовим складом через великі втрати залишається менше 50 відсотків".



Дезінформація: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "ми ніколи не нав’язували постачання, не намагалися вирішувати приписані нам вузькокон’юнктурні цілі… ми готові торгувати зі всіма, кому потрібні недорогі та високоякісні ресурси… проблеми із запуском "Північного потоку-2" почалися після запроваджених США санкцій".

Фейк: Попри заяву міністра оборони України О. Резнікова, що "жодна РСЗВ HIMARS в Україні не знищена", російські ЗМІ з посиланням на міністра оборони РФ С. Шойгу продовжують повідомляти про знищення 6 пускових установок та понад 200 ракет РСЗВ HIMARS".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb