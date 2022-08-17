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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 серпня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 серпня

17 серпня, 2022 середа
22:23
війна з Росією Агресор не знищив жодної установки HIMARS

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 17 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 серпня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: В міноборони РФ заявили, що "під час заходів з доукомплектування 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ в Соледарі, понад третини мобілізованих самовільно покинули підрозділ, вибувши в невідомому напрямку, а укомплектованість бригади особовим складом через великі втрати залишається менше 50 відсотків".

Дезінформація: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "ми ніколи не нав’язували постачання, не намагалися вирішувати приписані нам вузькокон’юнктурні цілі… ми готові торгувати зі всіма, кому потрібні недорогі та високоякісні ресурси… проблеми із запуском "Північного потоку-2" почалися після запроваджених США санкцій".

Фейк: Попри заяву міністра оборони України О. Резнікова, що "жодна РСЗВ HIMARS в Україні не знищена", російські ЗМІ з посиланням на міністра оборони РФ С. Шойгу продовжують повідомляти про знищення 6 пускових установок та понад 200 ракет РСЗВ HIMARS".

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Суспільство
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фейк
Олексій Резніков
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Північний потік-2
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російські фейки
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