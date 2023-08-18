Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 17 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російський TG-канал DONTSTOPWAR пише, що на Купʼянському напрямку "ЗСУ примусово намагаються виселити мирних мешканців з їхніх будинків, фіксують часті випадки мародерства та погрози зброєю за непокору".
Маніпуляція: Російський військовий експерт-пропагандист В. Шуригін, коментуючи контрнаступ України, заявив: "Коли успіхом наступу стає нікому невідоме село, яке починають розганяти як стратегічний успіх, це говорить про те, що стався повний крах".
Фейк: Пропагандист-воєнкор А. Руденко заявив, що "київський режим кинув у бій останні резерви, яким залишилося зовсім недовго".
- Російські пропагандисти оприлюднили новий фейк, що серед військових львівської тероборони нібито шириться епідемія лептоспірозу.
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