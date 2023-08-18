Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський TG-канал DONTSTOPWAR пише, що на Купʼянському напрямку "ЗСУ примусово намагаються виселити мирних мешканців з їхніх будинків, фіксують часті випадки мародерства та погрози зброєю за непокору".

Маніпуляція: Російський військовий експерт-пропагандист В. Шуригін, коментуючи контрнаступ України, заявив: "Коли успіхом наступу стає нікому невідоме село, яке починають розганяти як стратегічний успіх, це говорить про те, що стався повний крах".

Фейк: Пропагандист-воєнкор А. Руденко заявив, що "київський режим кинув у бій останні резерви, яким залишилося зовсім недовго".