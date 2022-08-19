Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 19 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: В міноборони РФ заявили, що "для припинення паніки під натиском російських військ у Харківській області націоналісти підрозділу "Кракен" показово розстріляли 100 солдатів української 58-ї мотопіхотної бригади, які залишили свої позиції біля н.п. Уди".



Дезінформація: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив: "в Україні поблизу кордонів РФ розробляли компоненти біологічної зброї за участю США… Наявні конкретні приклади дозволяють констатувати, що США не збираються забезпечувати відкритість у питанні функціонування їх біолабораторій на території інших країн, зокрема на пострадянському просторі".

Маніпуляція: В російському МЗС повідомили: "США та НАТО загострюють ситуацію, говорять про можливість нападу на російські території з України, ситуація вкрай гостра – ми не хотіли б, щоб США стали стороною конфлікту, але вони поки що попереджень не чують".

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