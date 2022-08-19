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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 серпня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 серпня

19 серпня, 2022 п'ятниця
22:37
війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 19 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 серпня росіяни запустили три великих обмани. 

Фейк: В міноборони РФ заявили, що "для припинення паніки під натиском російських військ у Харківській області націоналісти підрозділу "Кракен" показово розстріляли 100 солдатів української 58-ї мотопіхотної бригади, які залишили свої позиції біля н.п. Уди".

Дезінформація: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив: "в Україні поблизу кордонів РФ розробляли компоненти біологічної зброї за участю США… Наявні конкретні приклади дозволяють констатувати, що США не збираються забезпечувати відкритість у питанні функціонування їх біолабораторій на території інших країн, зокрема на пострадянському просторі".

Маніпуляція: В російському МЗС повідомили: "США та НАТО загострюють ситуацію, говорять про можливість нападу на російські території з України, ситуація вкрай гостра – ми не хотіли б, щоб США стали стороною конфлікту, але вони поки що попереджень не чують".

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