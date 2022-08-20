Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 19 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Міністр оборони рф с.шойгу заявив: "багато жителів України не схвалили політику київської влади щодо реабілітації нацизму, в тому числі і жителі Донбасу, які не стали потурати правлячому режиму в його нацистських прагненнях, тоді проти них розгорнулася жорстока каральна операція".
Маніпуляція: В міноборони РФ заявили, що "проти ЗС Росії у Запорізькій області був застосований ботулотоксин типу "В", російські військові доставлені до шпиталю з ознаками сильного отруєння… Режим Зеленського санкціонував теракти із застосуванням хімічних отруйних речовин проти російських військових".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" Запорізької області В. Рогов заявив: "Провокації на Запорізькій АЕС, яку готували ЗСУ 19 серпня в період відвідування України Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, вдалося запобігти, оскільки ці плани було оприлюднено".
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