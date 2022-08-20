Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 19 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Міністр оборони рф с.шойгу заявив: "багато жителів України не схвалили політику київської влади щодо реабілітації нацизму, в тому числі і жителі Донбасу, які не стали потурати правлячому режиму в його нацистських прагненнях, тоді проти них розгорнулася жорстока каральна операція".



Маніпуляція: В міноборони РФ заявили, що "проти ЗС Росії у Запорізькій області був застосований ботулотоксин типу "В", російські військові доставлені до шпиталю з ознаками сильного отруєння… Режим Зеленського санкціонував теракти із застосуванням хімічних отруйних речовин проти російських військових".

Дезінформація: Колаборант-"керівник" Запорізької області В. Рогов заявив: "Провокації на Запорізькій АЕС, яку готували ЗСУ 19 серпня в період відвідування України Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, вдалося запобігти, оскільки ці плани було оприлюднено".

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