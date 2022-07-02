Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 1 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Проросійські пропагандисти повідомили, що українському суспільству недостатньо скасування вивчення в школах України російської мови та літератури. Саме тому на сайті президента України з’явилася петиція про започаткування нової навчальної дисципліни – "русофобія".



Дезінформація: Одіозний президент Білорусі О.Лукашенко заявив, що "Західна Європа виростила монстра – фашистську Німеччину, а тепер вирощує нового в Україні… кілька днів тому ЗСУ намагалися завдати удару по військових об’єктах РБ, але ракети були збиті… Білорусь не хоче втягуватися у конфлікт в Україні, та відповість на вторгнення на свою територію".

Фейк: Глава Чечні Р.Кадиров повідомив: "відступаючи, ЗСУ завдали удару ракетою "Точка-У" по адміністрації Лисичанська". За його словами, "суть тактики ЗСУ в тому, щоб залишити після себе якомога більше руйнувань інфраструктури, а потім звинуватити в цьому Росію".

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