Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 2 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Проросійські пропагандисти повідомили, що українському суспільству недостатньо скасування вивчення в школах України російської мови та літератури. Саме тому на сайті президента України з’явилася петиція про започаткування нової навчальної дисципліни – "русофобія".
Дезінформація: Одіозний президент Білорусі О.Лукашенко заявив, що "Західна Європа виростила монстра – фашистську Німеччину, а тепер вирощує нового в Україні… кілька днів тому ЗСУ намагалися завдати удару по військових об’єктах РБ, але ракети були збиті… Білорусь не хоче втягуватися у конфлікт в Україні, та відповість на вторгнення на свою територію".
Фейк: Глава Чечні Р.Кадиров повідомив: "відступаючи, ЗСУ завдали удару ракетою "Точка-У" по адміністрації Лисичанська". За його словами, "суть тактики ЗСУ в тому, щоб залишити після себе якомога більше руйнувань інфраструктури, а потім звинуватити в цьому Росію".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе