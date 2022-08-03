Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 2 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Після одіозної заяви заступника голови радбезу РФ Д. Медвєдєва про те, що "Грузія та Казахстан мають стати частиною РФ", в апараті РБ повідомили, що "обліковий запис політика зламали зловмисники і саме вони опублікували, а потім видалили три провокаційні тексти".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "адміністрація Байдена несе відповідальність за ракетні атаки цивільної інфраструктури Донбасу та інших регіонів, які спричинили масову загибель мирних жителів… політичну, кримінальну та моральну відповідальність за бійню в Оленівці та інші військові злочини в Україні разом із Зеленським несе адміністрація Байдена".
Фейк: В міноборони РФ заявили: "поблизу н.п. Довгове націоналісти розстріляли автобус із мирними жителями, які евакуювалися на підконтрольні київській владі території, при цьому фото- та відеофіксацію нібито ударів військ РФ по цивільному населенню здійснили ЗСУ".
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