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Війна з Росією: хроніка
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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 вересня

20 вересня, 2023 середа
23:37
Суспільство Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 20 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 вересня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: "Розлад між Польщею та Україною показує справжнє ставлення Заходу до Києва", - заявив заступник глави МЗС РФ О. Грушко.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова: "рішення Великої Британії та США про постачання Києву боєприпасів зі збідненим ураном призвело до тяжких довгострокових наслідків для регіону. В результаті радіоактивного зараження було піддано впливу воду і грунт на великих територіях".

Маніпуляція: "Росія ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але зараз передумов для їх поновлення немає", - прессекретар президента РФ Путіна Д. Пєсков.

  • Пропагандистські росЗМІ пишуть, що Сили оборони України, намагаючись прорвати російську оборону, вдаються до тактики "живого розмінування" своїми військовими, що означає нелюдсьвлення командування до своїх солдатів.
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Дмитро Пєсков
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