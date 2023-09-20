Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Розлад між Польщею та Україною показує справжнє ставлення Заходу до Києва", - заявив заступник глави МЗС РФ О. Грушко.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова: "рішення Великої Британії та США про постачання Києву боєприпасів зі збідненим ураном призвело до тяжких довгострокових наслідків для регіону. В результаті радіоактивного зараження було піддано впливу воду і грунт на великих територіях".

Маніпуляція: "Росія ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але зараз передумов для їх поновлення немає", - прессекретар президента РФ Путіна Д. Пєсков.