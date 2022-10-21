Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 20 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "віялові відключення електроенергії та блекаут – це фейк В.Зеленського з метою припинення ударів по енергосистемі та викликання співчуття Заходу… з метою збільшення постачання зброї, а також перегляду ціни за електроенергію, яку Україна експортує до ЄС".
Фейк: Російські ЗМІ поширюють новину, про те, що "В.Зеленський опублікував книгу "Моя боротьба". Стилістично обгортка книги нагадує книгу А.Гітлера Mein Kampf, фото якої також долучають до повідомлень. Однак книги В.Зеленського з такою назвою не існує, а на підробку одразу ж вказують дві помилки у прізвищі Президента України.
Маніпуляція: В МЗС Росії заявили: "провідні італійські ЗМІ продовжують опрацьовувати своє населення в руслі установок київської пропаганди. Тим самим рядові жителі країни позбавляються права на критичний аналіз інформації про ситуацію в Україні, в т.ч. із зони конфлікту".
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