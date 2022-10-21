Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "віялові відключення електроенергії та блекаут – це фейк В.Зеленського з метою припинення ударів по енергосистемі та викликання співчуття Заходу… з метою збільшення постачання зброї, а також перегляду ціни за електроенергію, яку Україна експортує до ЄС".

Фейк: Російські ЗМІ поширюють новину, про те, що "В.Зеленський опублікував книгу "Моя боротьба". Стилістично обгортка книги нагадує книгу А.Гітлера Mein Kampf, фото якої також долучають до повідомлень. Однак книги В.Зеленського з такою назвою не існує, а на підробку одразу ж вказують дві помилки у прізвищі Президента України.

Маніпуляція: В МЗС Росії заявили: "провідні італійські ЗМІ продовжують опрацьовувати своє населення в руслі установок київської пропаганди. Тим самим рядові жителі країни позбавляються права на критичний аналіз інформації про ситуацію в Україні, в т.ч. із зони конфлікту".

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