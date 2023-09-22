Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 21 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Адміністрація Байдена відкрито вимагає від Зеленського розпочати мирні переговори з кремлем і заморозити війну в Україні з листопада", - пише телеграм-канал "Резидент" із посиланням на анонімні джерела в українській делегації у США.
Фейк: Колаборант і гауляйтер Херсонщини В. Сальдо пише: "Київський режим готує інформаційну провокацію в Херсоні. До міста приїхали знімальні групи німецького та іспанського телебачення. Під щільним контролем представників українських озброєних формувань вони мають намір знімати постановочні пропагандистські матеріали про тортури цивільних осіб у період звільнення Херсона".
Дезінформація: "Конфлікт Офісу Президента із Залужним триває вже понад рік. На Банковій незадоволені самостійністю Головкому й тим фактом, що його не можна звільнити, при цьому він є головним політичним конкурентом для Зеленського", - пише проросійський телеграм-канал "Резидент".
- Пропагандистські росЗМІ пишуть, що Сили оборони України, намагаючись прорвати російську оборону, вдаються до тактики "живого розмінування" своїми військовими, що означає нелюдське ставлення командування до своїх солдатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.63 Купівля 37.63Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе