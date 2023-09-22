Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Адміністрація Байдена відкрито вимагає від Зеленського розпочати мирні переговори з кремлем і заморозити війну в Україні з листопада", - пише телеграм-канал "Резидент" із посиланням на анонімні джерела в українській делегації у США.

Фейк: Колаборант і гауляйтер Херсонщини В. Сальдо пише: "Київський режим готує інформаційну провокацію в Херсоні. До міста приїхали знімальні групи німецького та іспанського телебачення. Під щільним контролем представників українських озброєних формувань вони мають намір знімати постановочні пропагандистські матеріали про тортури цивільних осіб у період звільнення Херсона".

Дезінформація: "Конфлікт Офісу Президента із Залужним триває вже понад рік. На Банковій незадоволені самостійністю Головкому й тим фактом, що його не можна звільнити, при цьому він є головним політичним конкурентом для Зеленського", - пише проросійський телеграм-канал "Резидент".