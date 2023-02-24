Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Використовуючи Україну, Захід хоче розчленувати Росію та позбавити (її – ред.) незалежності, але всі спроби приречені на провал".

Маніпуляція: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив, що Захід цілеспрямовано готував Україну до війни з Росією.

"Починати "відлік історії" з 24 лютого 2022 року, ігноруючи все, що відбувалося до цього, – це навмисна спроба колективного Заходу ввести в оману і приховати справжні причини конфлікту, які є ключовими для розуміння перспектив його мирного вирішення", - заявив Небензя.

Фейк: У міноборони РФ повідомили, що "київський режим готує збройну провокацію проти Придністров’я, яку буде здійснено підрозділами ЗСУ, враховуючи заборонений у Росії полк "Азов".