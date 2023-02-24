Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 23 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Використовуючи Україну, Захід хоче розчленувати Росію та позбавити (її – ред.) незалежності, але всі спроби приречені на провал".
Маніпуляція: Постпред РФ при ООН В. Небензя заявив, що Захід цілеспрямовано готував Україну до війни з Росією.
"Починати "відлік історії" з 24 лютого 2022 року, ігноруючи все, що відбувалося до цього, – це навмисна спроба колективного Заходу ввести в оману і приховати справжні причини конфлікту, які є ключовими для розуміння перспектив його мирного вирішення", - заявив Небензя.
Фейк: У міноборони РФ повідомили, що "київський режим готує збройну провокацію проти Придністров’я, яку буде здійснено підрозділами ЗСУ, враховуючи заборонений у Росії полк "Азов".
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