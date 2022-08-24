Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 23 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речниця МЗС М. Захарова заявила: "Москва глибоко шкодує, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через "брудні ігри" секретаріату ООН… Росія сподівається, що в Парижі розуміють небезпеку обстрілу АЕС і "стримають" В.Зеленського".
Маніпуляція: ЗМІ РФ повідомили: "Словаччина намагається позбутися МіГ-29, що дісталися від країн соцтабору та отримати гарантії забезпечення протиповітряної оборони винищувачами інших країн НАТО. Це дуже вигідна угода, але з 12 МіГ-29 у повітря можуть піднятися лише 4… [саме тому] угода щодо МіГ вчергове зазнала поразки".
Дезінформація: В російському МЗС повідомили: "Захід планує медійний вкид про те, що Росія готує диверсію щодо одного з суден, що перевозять зерно… [тому] РФ застерігає Захід від небезпечних інформаційних провокацій, [оскільки] вся відповідальність ляже на організаторів".
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