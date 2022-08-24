Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 23 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Речниця МЗС М. Захарова заявила: "Москва глибоко шкодує, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через "брудні ігри" секретаріату ООН… Росія сподівається, що в Парижі розуміють небезпеку обстрілу АЕС і "стримають" В.Зеленського".



Маніпуляція: ЗМІ РФ повідомили: "Словаччина намагається позбутися МіГ-29, що дісталися від країн соцтабору та отримати гарантії забезпечення протиповітряної оборони винищувачами інших країн НАТО. Це дуже вигідна угода, але з 12 МіГ-29 у повітря можуть піднятися лише 4… [саме тому] угода щодо МіГ вчергове зазнала поразки".

Дезінформація: В російському МЗС повідомили: "Захід планує медійний вкид про те, що Росія готує диверсію щодо одного з суден, що перевозять зерно… [тому] РФ застерігає Захід від небезпечних інформаційних провокацій, [оскільки] вся відповідальність ляже на організаторів".

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