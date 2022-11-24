Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 24 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Заступник постпреда РФ при ОБСЄ М. Буякевич заявив: "Сьогодні кількість щоденних порушень київським режимом норм та принципів міжнародного гуманітарного права зашкалює… Озброєні формування київського режиму усвідомлено застосовують антигуманну тактику ведення бою – використовують мирне населення як "живий щит"… застосовують терористичні методи".
Фейк: Позаштатний радник херсонського колаборанта В. Сальдо О. Малькевич заявив: "Зараз ... [у Херсоні] щонайменше 100 осіб убито без суду та слідства, зникли вже 200, затримання відбуваються щодня".
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили: "українська влада порахувала, скільки грошей необхідно для відновлення енергетичної інфраструктури… На жаль, замість грошей відправляють трансформатори і генератори... власне, відключення АЕС було інсценоване самою Україною заради чергового фінансового траншу".
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