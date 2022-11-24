Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Заступник постпреда РФ при ОБСЄ М. Буякевич заявив: "Сьогодні кількість щоденних порушень київським режимом норм та принципів міжнародного гуманітарного права зашкалює… Озброєні формування київського режиму усвідомлено застосовують антигуманну тактику ведення бою – використовують мирне населення як "живий щит"… застосовують терористичні методи".

Фейк: Позаштатний радник херсонського колаборанта В. Сальдо О. Малькевич заявив: "Зараз ... [у Херсоні] щонайменше 100 осіб убито без суду та слідства, зникли вже 200, затримання відбуваються щодня".

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили: "українська влада порахувала, скільки грошей необхідно для відновлення енергетичної інфраструктури… На жаль, замість грошей відправляють трансформатори і генератори... власне, відключення АЕС було інсценоване самою Україною заради чергового фінансового траншу".

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