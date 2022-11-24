Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 листопада

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 листопада

24 листопада, 2022 четвер
23:47
війна з Росією Маргарита Сімоньян і Володимир Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 24 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Заступник постпреда РФ при ОБСЄ М. Буякевич заявив: "Сьогодні кількість щоденних порушень київським режимом норм та принципів міжнародного гуманітарного права зашкалює… Озброєні формування київського режиму усвідомлено застосовують антигуманну тактику ведення бою – використовують мирне населення як "живий щит"… застосовують терористичні методи".

Фейк: Позаштатний радник херсонського колаборанта В. Сальдо О. Малькевич заявив: "Зараз ... [у Херсоні] щонайменше 100 осіб убито без суду та слідства, зникли вже 200, затримання відбуваються щодня".

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили: "українська влада порахувала, скільки грошей необхідно для відновлення енергетичної інфраструктури… На жаль, замість грошей відправляють трансформатори і генератори... власне, відключення АЕС було інсценоване самою Україною заради чергового фінансового траншу".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Україна
Росія
РНБО
Херсон
Херсонщина
фейк
пропаганда
російські фейки
деокупація України
Читайте також:
Лукашенко
24 листопада, 2022 четвер
"Далі буде повне знищення України": Лукашенко закликав до мирних переговорів з РФ
Михайло Жернаков
Автор Михайло Жернаков
23 листопада, 2022 середа
Скандальний Львов домовився з ОПУ спільно зірвати реформу судової системи
Саміт ОДКБ в Єревані
24 листопада, 2022 четвер
Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 листопада
00:43
Меркель, Путін, Макрон
Меркель заявила, що спільно з Макроном намагалась налагодити діалог з Путіним
00:41
Оновлено
Запоріжжя
На околиці Запоріжжя пролунали вибухи. Ракети влучили поруч з лікарнею
00:29
літак
Євроконтроль надасть авіадиспетчерам України та Молдови €46,5 млн підтримки через блокування повітряного руху
00:13
на фото ЗСУ
ЗСУ знищили С-300 росіян, з якого терористи вбили немовля на Запоріжжі
2022, четвер
24 листопада
23:57
ОБСЄ
Зеленський закликав реформувати Парламентську асамблею ОБСЄ
23:39
полігон
Хорватія навчатиме українських військових, - Резніков
23:35
Оновлено
Херсон
Росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито сімох людей
23:30
Оновлено
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати усіх матчів 24 листопада
23:20
ЧС-2022, збірна Бразилії
Бразилія перемогла Сербію на чемпіонаті світу з футболу
23:14
мобілізовані росіяни
Близько $82 млрд. Росія витратила на війну в Україні вже чверть свого бюджету, - Forbes
22:52
вакцина
Ефективна проти усіх 20 відомих підтипів вірусу. У США розробили універсальну вакцину від грипу
22:37
Президент України Зеленський
"Це помста тих, хто програв": Зеленський прокоментував обстріли Херсона й анонсував "вагомі новини" щодо гарантій безпеки для України
22:28
Укриття в Естонії
Країни Балтії, Польща та Фінляндія готують укриття на випадок агресії з боку Росії
22:02
"Книга року BBC – 2022": оприлюднено короткі списки номінантів
21:52
З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази
Керівник Yasno про темпи відновлення електрики: система не може одразу вийти на базовий рівень генерації
21:51
Секретар РНБО України Олексій Данілов
"Вони співпрацювали з терористами": Данілов підтвердив ліквідацію іранських інструкторів у Криму
21:26
росія
У Воронезькій області РФ готують евакуацію жителів 100-кілометрової зони біля кордону з Україною - переселити мають понад 270 тис. осіб
21:13
Оновлено
Внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Вишгороді загинуло 7 жителів, ще 30 постраждали
21:00
ЮНЕСКО
Постпред Росії пішов з посади керівника ключового комітету ЮНЕСКО
20:27
Нідерланди-Україна
Нідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
20:15
Розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО, - Німеччина
20:09
OPINION
Володимир Гевко
Мені не подобається нездоровий пієтет українців до своїх президентів
20:02
Працівниця окупаційної поліції Харківщини
ДБР оголосило підозру в держзраді очільниці окупаційної "поліції" Куп'янська
19:56
Голодомор
Молдова визнала Голодомор геноцидом українського народу
19:04
телевізор немає сигналу
Україна закликала французьку компанію Eutelsat припинити ретрансляцію російських телеканалів
19:00
ЗСУ
Авіація ЗСУ з початку доби завдала 12 ударів по зосередженню окупантів, зброї та техніки і вразила позиції ЗРК, - Генштаб
18:57
Ірландія визнала Голодомор українського народу геноцидом
18:54
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон став почесним громадянином Києва, - Кличко
18:53
В окупованому Мелітополі прогриміло щонайменше 3 вибухи, - мер
18:38
На деокупованих Миколаївщині та Херсонщині у місцях поховань ідентифікували 200 тіл
18:35
росія ведмідь
На сайті президента України зареєстрували петицію про перейменування Росії на Московію
18:32
прапор України
У перемогу у війні з РФ вірять 90% українців, - опитування
18:21
Львівський залізничний вокзал
Укрзалізниця призначає додаткові потяги для пересадки пасажирів у Львові
18:10
Ексклюзив
Тайвань Одрі Тан міністр
Україна – лідер з цифрових послуг у світі, Тайвань бере із вас приклад, – міністерка Одрі Тан
18:07
OPINION
Михайло Жернаков
Вища рада правосуддя не потрібна судовій мафії
18:05
"Схеми" показали зроблені NASA супутникові знімки блекауту в Україні, порівнявши їх із фото на початку року
17:58
Ексклюзив
Київ оборона війна
"15-річний Андрій не пустив ворога в Київ": продюсер фільму "Область героїв" Олексій Комаровський розповів про унікальний формат і зйомки стрічки
17:40
Огляд
СБУ обшуки
Обитель сепаратизму і зла. Що робити з РПЦ в Україні
17:34
росія іран
Ізраїль почав боротьбу з поставками Іраном зброї в Росію, - ЗМІ
17:25
Київ метро
Метро Києва скорочує інтервали руху поїздів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV